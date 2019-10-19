Климова с сыновьями с трудом прочитали стихотворение Пушкина

Актриса Екатерина Климова в Instagram опубликовала забавную видеозапись. На кадрах она читает вместе со своими сыновьями от актера Игоря Петренко стихотворение Александра Пушкина, которое он посвятил много лет назад своему другу Пущину.

«Все, Корней, садись. Я сейчас дам тебе текст. Ближе друг к другу. Только, чтобы мне можно было между вами сесть. Место освободите», — заявила в начале записи Екатерина Климова.

«Мой первый друг, мой друг бесценный. И я судьбу благословил…», — начал читать стихотворение один из сыновей актрисы и тут же сбился. В итоге, чтобы записать стихотворение звезде потребовалось много попыток. В итоге все-таки дети Климовой справились с заданием.

«О Вы! Нынешние Пушкины! Пущины! Афонинцы! Клюевцы! Щепкинцы! Ломоносовцы! Сегодняшние лицеисты. Учитесь с прилежанием, страстью, усердием и вниманием! Влюбляйтесь, дружите и верьте в себя! Вы наше будущее! Вы наше все!» — заявила популярная актриса в подписи под видеозаписью.