НОВОСТИ

Климова с сыновьями с трудом прочитали стихотворение Пушкина

Звезда посоветовала лицеистам учиться с прилежанием и усердием.

Климова с сыновьями с трудом прочитали стихотворение Пушкина
Климова с детьми прочитали стихотворение Пушкина/http://globallookpress.com

Актриса Екатерина Климова в Instagram опубликовала забавную видеозапись. На кадрах она читает вместе со своими сыновьями от актера Игоря Петренко стихотворение Александра Пушкина, которое он посвятил много лет назад своему другу Пущину.

«Все, Корней, садись. Я сейчас дам тебе текст. Ближе друг к другу. Только, чтобы мне можно было между вами сесть. Место освободите», — заявила в начале записи Екатерина Климова.

«Мой первый друг, мой друг бесценный. И я судьбу благословил…», — начал читать стихотворение один из сыновей актрисы и тут же сбился. В итоге, чтобы записать стихотворение звезде потребовалось много попыток. В итоге все-таки дети Климовой справились с заданием.

«О Вы! Нынешние Пушкины! Пущины! Афонинцы! Клюевцы! Щепкинцы! Ломоносовцы! Сегодняшние лицеисты. Учитесь с прилежанием, страстью, усердием и вниманием! Влюбляйтесь, дружите и верьте в себя! Вы наше будущее! Вы наше все!» — заявила популярная актриса в подписи под видеозаписью.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр ПушкинЕкатерина КлимоваИгорь Петренко
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Климова с сыновьями с трудом прочитали стихотворение Пушкина
Интересно?
Поделись с друзьями: