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65-летний Крутой о вдове Хворостовского: «Флоша хорошо выглядит»

Композитор оценил свежий снимок Иосифа Пригожина и Флоранс Илли.

65-летний Крутой о вдове Хворостовского: «Флоша хорошо выглядит»
Игорь Крутой (Фото: Globallookpress.com)

Ни для кого не секрет, что свою супругу — Флоранс — Дмитрий Хворостовский называл на русский манер — Флошей. Так же к возлюбленной оперного певца обращались и близкие друзья семьи. В прессе писали, что ради избранника Илли научилась готовить его любимые блюда — варила борщ и сама лепила пельмени. В этом браке у исполнителя появилось двое детей: сын Максим, юноше уже исполнилось шестнадцать лет и дочь Нина — ей двенадцать. После смерти Дмитрия Хворостовского его вдова сделала все для того, чтобы их дети не забыли отца. Флоранс часто прилетает в Москву, наведываясь на могилу мужа. Кроме того, Илли поддерживает отношения с родителями покойного супруга — Александром Степановичем и Людмилой Петровной. Младшие дети Дмитрия — Максим и Нина очень привязаны к бабушке и дедушке.

16 октября в день рождения Дмитрия Хворостовского Флоранс вместе с наследниками побывала на могиле оперного певца, почтив память близкого человека. Прилетев в Москву вдова исполнителя также посетила концерт испанского тенора Пласидо Доминго. Вечер Илли провела в компании детей, певицы Валерии и ее супруга Иосифа Пригожина.

Иосиф Пригожин и Флоранс Илли на концерте Пласидо Доминго (Фото: Instagram.com/prigozhin_iosif)

На личной страничке микроблога музыкальный продюсер опубликовал свежий снимок, на котором он был запечатлен с Флоранс. Одним из первых фото Иосифа оценил Игорь Крутой. 65-летний композитор сделал комплимент вдове Дмитрия Хворостовского.

«Иосиф, вы с Лерой потихоньку катапультируетесь в классику… Флоша хорошо выглядит, Слава Богу!» — отметил Крутой, обратившись к супругу певицы Валерии.

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Тэги:

Валериядети звездДмитрий ХворостовскийЗвездные детиИгорь КрутойИосиф ПригожинФлоранс Илли
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65-летний Крутой о вдове Хворостовского: «Флоша хорошо выглядит»
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