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Ведущий «Такси» Куличков объяснил, почему расстался с женой

По словам шоумена, они с супругой не сошлись характерами.

Ведущий «Такси» Куличков объяснил, почему расстался с женой
Куличков объяснил расставание с женой/http://globallookpress.com

Шоумен и телеведущий, который получил широкую известность благодаря программе «Такси», Алексей Куличков, в эфире шоу Юлии Барановской «Все к лучшему!» на «Русском радио» объяснил, почему развелся с женой Лацыной Куличковой. У пары двое детей – сыновья Яромир и Гордей.

Алексей Куличков. Фото
Куличков расстался с женой/http://globallookpress.com

Они были вместе на протяжении двенадцати лет. Два года назад этот союз рухнул. Как отметил телеведущий, в какой-то момент он понял, что у них с супругой совершенно разные характеры. При этом ради детей сейчас они поддерживают вполне нормальные отношения.

«Мы не друзья, у нас содружество по поводу воспитания детей. Мы не вспоминаем вещи, из-за которых ругались. Ну не сошлись характерами и ладно. Любовь, скажу я вам, ничего плохого не несет. Боль несет неэтичные поступки», — сказал Алексей Куличков.

Также шоумен отметил, что все их разговоры с женой касаются сейчас только общих детей. В личную жизнь друг друга они не лезут. Куличков считает, что такой подход самый правильный в сложившихся обстоятельствах.

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Тэги:

Алексей КуличковПрограмма "Все к лучшему"Программа "Такси"Юлия Барановская
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Ведущий «Такси» Куличков объяснил, почему расстался с женой
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