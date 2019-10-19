Ученые объяснили, какие упражнения помогут держать сахар под контролем

Сахарный диабет — одна из самых распространенных болезней нашего времени. По данным Всемирной организации здравоохранения, с 1980 по 22014 годы число людей с этим диагнозом возросло со 108 миллионов до 422 миллионов.

Западные ученые провели рад исследований и выяснили, что может помочь держать сахар под контролем. Согласно заявлению группы ученых из университетов Бата и Бирмингема, эффективным решением могут стать простые тренировки, но с одним важным условием — проводить их надо исключительно натощак.

В эксперименте приняли участие две группы добровольцев. Одна завтракала до тренировки, а вторая после. Ужинали обе группы в одно время, в 20.00. Спустя время выясилось, что мышца подопытных первой группы более чувствительны к инсулину, чем у второй. Это означает им нужно меньшее количество инсулина для снижения уровня глюкозы в крови.

Людям же с низкой чувствительностью, иначе называемой инсулинорезистентностью, требуется все больше и больше инсулина, что впоследствии может вызвать диабет.

«Группа, которая занималась физическими упражнениями до завтрака, увеличила свою способность реагировать на инсулин, что тем более примечательно, учитывая, что обе группы упражнений потеряли одинаковое количество веса и обе достигли одинакового уровня физической подготовки», — приводит Daily Mail слова доктора Хавьера Гонсалеса из Университета Бата.