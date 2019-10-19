Сергей Безруков поставил спектакль в память об Олеге Табакове

Сергей Безруков в Московском Губернском театре (МГТ) воссоздал знаменитую постановку «На всякого мудреца довольно простоты» по пьесе Александра Островского. Легендарный спектакль посвящен памяти Олега Табакова.

Постановка была в репертуаре Табакова в период с 1997 по 2014 год. Сергей Безруков, будучи одним из любимых и самых способных студентов мэтра, исполнял в спектакле главную роль. По словам пресс-атташе Губернского театра Лианы Хусаиновой, звезда «Бригады» сыграл в пьесе Островского от премьеры до финального показа ровно 200 раз.

При этом в течение последнего года спектакль ставили исключительно на сцене Московского Губернского театра, руководителем которого Безруков стал в 2013 году.

«По сути, это был по-отечески благословляющий жест мэтра, который решил поддержать своего ученика: Табаков перенес популярный спектакль на безвестную сцену в Кузьминках и лично присутствовал на спектакле, когда он впервые был показан на сцене МГТ 2 июня 2013 года», — приводит слова Хусаиновой ТАСС.

Спустя несколько лет артист до сих пор с теплотой вспоминает те сыгранные спектакли и считает роль одной из своих любимых. В память о великом учителе, давшем ему карьерный старт, он решил полностью воссоздать постановку, но на этот раз со своими актерами из МГТ.