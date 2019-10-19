Звезда «Ранеток» боролась за жизнь 19-летней дочери в Турции

Недавно 55-летняя звезда сериала «Ранетки» Ольга Спиркина уехала на отдых в Турцию с 19-летней дочерью Марией. В один из дней отпуска состояние ее наследницы резко ухудшилось – девушка почувствовала недомогание во время обеда. Все началось с тошноты, затем ее начали мучить сильные рвота и диарея. Спиркина пыталась помочь дочери своими силами, но затем поняла, что нужна квалифицированная помощь врачей.

Тогда Ольга обратилась в страховую компанию. Но представители фирмы не стали помогать ей и посоветовали и дальше проследить за состоянием дочери. Когда звезда «Ранеток» уже требовала «скорую», ситуация мало изменилась. Бригаду медиков она дожидалась более часа и безуспешно.

«Скорую в итоге за 10 минут вызвали два приятных турка с ресепшн. И отругали, что я сразу к ним не подошла», — высказалась в блоге Ольга.

Сложности были и в самой больнице. Персонал говорил исключительно по-турецки и не предпринимал меры. Тогда Спиркиной пришлось вновь взять ситуацию в свои руки.

«Маша продолжала синеть, её состояние ухудшалось на глазах. Только когда я повысила голос, стала жёстко разговаривать и снимать всё на телефон, нам стали оказывать помощь!» — добавила 55-летняя артистка.

После нескольких капельниц 19-летняя дочь актрисы вернулась в отель. После всей этой истории Спиркина собирается получить от страховой компании денежную компенсацию. Говоря о случившемся, актриса обратилась ко всем поклонникам и попросила их в подобных ситуациях сразу обращаться к врачу.