Баста купил ювелирное ателье

На днях рэпер Баста, известный также как Василий Вакуленко, приобрел ювелирное ателье. Как стало известно, сразу после приобретения нового бизнеса знаменитый рэпер презентовал всем собравшимся новую коллекцию Saint Bones. Все желающие смогут приобрести в ювелирном ателье брутальные украшения – часы, подвески, кольца и другие статусные атрибуты. В наличии также появятся и элитные часы Rolex. Эксперты подчеркивают – на сегодняшний день продажа ювелирных украшений является одним из наиболее прибыльных видов бизнеса. В шоу-бизнесе свой ювелирный бренд также имеет Григорий Лепс.

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Отметим, что помимо ювелирного ателье Баста также владеет магазином по продаже рэперских атрибутов. Торговая точка работает под эгидой фирменного лейбла Вакуленко Gazgolder. Так, например, крест с изображением Иисуса от Басты можно приобрести за 59 тысяч рублей. Исполнить украшение можно в различной цветовой гамме. Сам крестик выполнен из серебра 925 пробы. На днях Баста также стал владельцем ростовского футбольного клуба СКА. Вакуленко пообещал привлекать в клуб настоящих специалистов. Сам он будет отвечать за работу с партнерами.