Чехова нежно призналась в любви к семилетнему сыну Соломону

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова в Instagram нежно призналась в любви к своему семилетнему сыну Соломону. Мальчик, напомним, родился у нее в 2012 году от отношений с актером Гурабом Баблишвили.

Свадьбу Чехова с избранником сыграли в 2015 году, но уже через два года развелись. Сейчас, судя по всему, звезда одинока. Она в одиночку занимается воспитанием ребенка.

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«Иногда ты находишь мужчину своей мечты, а он оказывается деспот и тиран или любитель ходить налево. Иногда ты обретаешь работу своей мечты, а она оказывается кабалой или сделкой со своей совестью. Иногда ты рожаешь любимых малышей, а они вырастают совсем незнакомыми тебе людьми, со своими принципами и желаниями, сильно отличными от твоих! Не строй ожиданий! И самый счастливый случай может обернуться тебе во вред! А беда, в итоге, привести к счастью! Как говорили мудрые люди: «Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь», — написала философский пост телеведущая.

Также она опубликовала снимок сына Соломона, который лежит на кровати. По ее мнению, с ребенком ей определенно в этой жизни повезло.