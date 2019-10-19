Сестра Алибасова рассказала о богатствах в квартире продюсера

Сестра продюсера группы «На-На» Бари Алибасова Зоя Каримовна рассказала, что находится в семикомнатной квартире звезды в центре столицы. Она была у него в гостях несколько лет назад вместе со своим сыном. Как раз тогда, легендарный продюсер отмечал юбилей. По этому случаю он позвал в свои хоромы некоторых родственников.

Как сказала 84-летняя пенсионерка, она чуть не захлебнулась от богатства, когда попала в квартиру. Такого она никогда в жизни не видела.

«Там целый склад забит красивыми полотенцами, рубашками», — заявила она.

Интересно, что две рубашки из своих богатств продюсер все-таки подарил сестре. При этом в дорогу обратно до Казахстана, где она проживает, он дал родственнице всего кусочек рыбы. В аэропорт пожилая женщина поехала просто голодная. Также она сказала, что продюсер сразу отсек все попытки попросить у него денег. Как он сказал, лишних финансов у него попросту нет. Зоя Каримовна считает, что продюсер увлекся погоней за богатством и красивой жизнь. При этом на родственников он наплевал, сообщает «Собеседник».