Сестра Алибасова заявила, что продюсер дурной из-за радиации

По ее мнению, в молодости это было меньше заметно, чем сейчас.

Сестра продюсера группы «На-На» Бари Алибасова Зоя Каримовна заявила, что ее брат такой дурной из-за радиации. Как известно, легендарный продюсер рос в Казахстане. Он родился в 1947 году. Когда Бари было два года в Абаевском районе произошел ядерный взрыв. Сестра Алибасова заверила, что видела его собственными глазами.

Как сказала женщина, которой уже 84 года, происшествие отразилось на всех, кто был недалеко от взрыва. К примеру, в ее семье все нервные, в том числе и Алибасов. Просто в молодости это было не так заметно, как сейчас.

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«Бари Каримович тоже от радиации пострадал, поэтому такой дурной», — сказала его родная сестра, которая очень переживает сейчас за здоровье легендарного продюсера.

Также Зоя Каримовна сказала, что про родных Алибасов совсем забыл. Все свободное время он уделяет своей супруге Лидии Федосеевой-Шукшиной. Зоя Каримовна считает, что в этих отношениях нет никакой любви. Просто и продюсер, и актриса тронулись умом, сообщает «Собеседник».