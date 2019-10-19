«Может психануть»: 48-летняя Нонна Гришаева хочет стать блондинкой

Звезда кино и театра Нонна Гришаева много лет хранила верность одной прическе — длинные прямые темно-каштановые волосы, иногда с челкой распущенные по плечам или убранные наверх. Но всем женщинам время от времени хочется радикальных перемен и актриса не стала исключением.

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На днях знаменитость опубликовала у себя в соцсетях кадр из программы «100янов шоу», где она сидит за столом с автопром передачи Юрием Стояновым и актером Александром Жигалкиным. На фото Нонна в парике — ее волосы оттенка светлый блонд завиты в локоны.

Снимок актриса подписала: «Я вот думаю, может психануть и перекраситься в блондинку?».

Подписчики актрисы мгновенно отреагировали и начали горячо разубеждать Гришаеву. Они писали, что она очень органична с темными волосами и светлые пряди будут ее простить. В какой-то момент комментариев стало так много, что топикстартер была вынуждена вмешаться.

«Друзья,без паники! Это была просто шутка», — написала Нонна.

Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда актриса вводит своих поклонников в заблуждение. На прошлой неделе она также опубликовала рабочий снимок, на котором позировала с короткой стрижкой и рыжими волосами.