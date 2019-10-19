НОВОСТИ

В Индии мужчина «ожил» во время своих похорон

55-летнего местного жителя едва не закопали заживо.

В Индии мужчина «ожил» во время своих похорон
Фото: Pixabay.com

Близкие умирающих до последнего надеются на чудо. Но семья Малика Осаи даже не думала, что на похоронах случится чудо и их отец буквально восстанет из мертвых.

55-летний индийский фермер утром отправился пасти коз, но к вечеру не вернулся домой. Родственники забили тревогу, отправились на поиски и вскоре нашли мужчину на земле без признаков жизни.

На услуги патологоанатома у семьи денег не было. Тело обмыли и сразу начали готовить к погребению. Во время похорон, когда с покойником уже все простились и тело начали опускать в могилу, он неожиданно покачал головой, передает AsiaOne.

Родные не могли поверить своим глазам, но Малик вновь повторил жест и сомнений не осталось. Его срочно доставили в ближайшую больницу, где выяснилось, что он подхватил редкую форму лихорадки, до того ослабившую его организм, что сердце едва билось.

В настоящее время Малик находится в лечебном учреждении, врачи борются за его жизнь.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Индияпохоронычудо
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
В Индии мужчина «ожил» во время своих похорон
Интересно?
Поделись с друзьями: