В Индии мужчина «ожил» во время своих похорон

Близкие умирающих до последнего надеются на чудо. Но семья Малика Осаи даже не думала, что на похоронах случится чудо и их отец буквально восстанет из мертвых.

55-летний индийский фермер утром отправился пасти коз, но к вечеру не вернулся домой. Родственники забили тревогу, отправились на поиски и вскоре нашли мужчину на земле без признаков жизни.

На услуги патологоанатома у семьи денег не было. Тело обмыли и сразу начали готовить к погребению. Во время похорон, когда с покойником уже все простились и тело начали опускать в могилу, он неожиданно покачал головой, передает AsiaOne.

Родные не могли поверить своим глазам, но Малик вновь повторил жест и сомнений не осталось. Его срочно доставили в ближайшую больницу, где выяснилось, что он подхватил редкую форму лихорадки, до того ослабившую его организм, что сердце едва билось.

В настоящее время Малик находится в лечебном учреждении, врачи борются за его жизнь.