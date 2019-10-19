Лена Миро назвала Богомолова слабым местом Ксении Собчак

Скандальный блогер высказала мнение, что Ксении нужны более статусные мужчины, но те не обращают на нее внимание.

Экстравагантная блогер Лена Миро назвала Константина Богомолова самым слабым местом телеведущей Ксении Собчак. С момента бракосочетания знаменитостей прошло уже больше месяца, но светская тусовка продолжает обсуждать яркий роман режиссера и светской львицы. Миро же считает выбор нового мужчины Ксенией ошибочным. По ее словам, Собчак стремится обратить на себя внимание статусных и властных мужчин, Константин же «не богат, не влиятелен» и лицо его народу не примелькалось.

В качестве альтернативного примера блогер привела в пример экс-супругу Романа Абрамовича Дашу Жукову. Миро отметила, что обе женщины – и Собчак, и Жукова имеют специфичную внешность, но вторая привлекает к себе богатых и сильных мужчин.

«Жукова — сама альфа-самка, и потому притягивает мужчин категории «А». А Собчак — трамвайная хамка», — в свойственной манере заявила Миро.

Не смогла Лена обойти вниманием и коллег Ксении по «Дому-2» Ксению Бородину и Ольгу Бузову. Всех женщин спикер назвала «мещанками» и отметила, что они постоянно стремятся кому-то что-то доказать.

«Бородина доказывает миру, что у нее — хороший, успешный муж, хотя тот и подрабатывает рекламой в Инстаграме. Рудковская, завернувшись в тяжелый люкс, доказывает, что она — светская леди и достойная женщина. Бузова — как и, собственно, сама Собчак — уже пятнадцатый год доказывает миру, что ее можно и нужно воспринимать серьезно», — иронично поделилась мнением Миро.

Резюмировала свои соображения Миро обращенным к Собчак советом. Блогер посоветовала ведущей «никому ничего не доказывать, а просто жить», тогда ее жизнь сразу же наладится.