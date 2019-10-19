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Мама Заворотнюк не смогла ужиться в волгоградском ТЮЗе с Рязановой

Валентина Борисовна собрала семью и уехала на родину в Астрахань.

Мама Заворотнюк не смогла ужиться в волгоградском ТЮЗе с Рязановой
Заворотнюк с семьей жила в детстве в Волгограде/http://globallookpress.com

Мама актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с тяжёлым заболеванием, Валентина Борисовна много лет назад не смогла ужиться в волгоградском Театре юного зрителя с заслуженной артисткой РСФСР Натальей Рязановой. Об этом рассказал один из сотрудников культурного заведения, который пожелал остаться неизвестным.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Мама Заворотнюк несколько лет работала в волгоградском ТЮЗе/http://globallookpress.com

Мало кто знает, что семья Анастасии Заворотнюк много лет назад уезжала из родной Астрахани. Они на какое-то время обосновались в Волгограде. Тогда самой будущей звезде сериала «Моя прекрасная няня» не было еще и двух лет.

Отец Заворотнюк устроился работать на местное телевидение, а мама в местный театр. Как заметил сотрудник ТЮЗа, мама Заворотнюк быстро стала одной из ведущих актрис в театре. Она сыграла в трех спектаклях и репетировала в четвертом. Там же блистала и Рязанова. Но, как известно, двум медведям ужиться в одной берлоге очень проблематично.

В какой-то момент Валентина Борисовна поняла, что нужны перемены. Она собрала семья и уехала на родину. В родном ТЮЗе у нее, конечно, не было таких серьезных конкурентов. Что касается Рязановой, то она также не долго была в Волгограде. Вскоре звезда уехала в Российский академический молодёжный театр, который расположен в столице, сообщает «Комсомольская правда».

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Мама Заворотнюк не смогла ужиться в волгоградском ТЮЗе с Рязановой
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