Мама Заворотнюк не смогла ужиться в волгоградском ТЮЗе с Рязановой

Мама актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с тяжёлым заболеванием, Валентина Борисовна много лет назад не смогла ужиться в волгоградском Театре юного зрителя с заслуженной артисткой РСФСР Натальей Рязановой. Об этом рассказал один из сотрудников культурного заведения, который пожелал остаться неизвестным.

Мало кто знает, что семья Анастасии Заворотнюк много лет назад уезжала из родной Астрахани. Они на какое-то время обосновались в Волгограде. Тогда самой будущей звезде сериала «Моя прекрасная няня» не было еще и двух лет.

Отец Заворотнюк устроился работать на местное телевидение, а мама в местный театр. Как заметил сотрудник ТЮЗа, мама Заворотнюк быстро стала одной из ведущих актрис в театре. Она сыграла в трех спектаклях и репетировала в четвертом. Там же блистала и Рязанова. Но, как известно, двум медведям ужиться в одной берлоге очень проблематично.

В какой-то момент Валентина Борисовна поняла, что нужны перемены. Она собрала семья и уехала на родину. В родном ТЮЗе у нее, конечно, не было таких серьезных конкурентов. Что касается Рязановой, то она также не долго была в Волгограде. Вскоре звезда уехала в Российский академический молодёжный театр, который расположен в столице, сообщает «Комсомольская правда».