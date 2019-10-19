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Пенсионерка зажгла под «Ибицу» на концерте Киркорова в Сыктывкаре

Озорной танец пожилой поклонницы покорил даже самого короля поп-музыки.

Пенсионерка зажгла под «Ибицу» на концерте Киркорова в Сыктывкаре
Филипп Киркоров/Фото: https://www.instagram.com/p/B3e5K_2oPw2/

Пенсионерка зажигательно станцевала на концерте Филиппа Киркорова в Сыктывкаре. 17 октября король поп-музыки прибыл в столицу Коми, чтобы выступить перед местными жителями. В момент, когда артист запел ставший всенародно любимым хит «Ибица», на сцене появилась пожилая поклонница. Женщина, не тушуясь, начала заразительно плясать перед большим количеством народа. Обрадованные ее появлением зрители стали активно хлопать, чем еще больше раззадорили старушку. Вскоре подыгрывать фанатке начал и сам Киркоров – в один момент он и вовсе ушел со сцены, чтобы там осталась только одна звезда. На помощь жительнице Сыктывкара поспешила подтанцовка Филиппа – девушки и парни подсказывали пенсионерке движения, из-за чего экспромт быстро превратился в дисциплинированное выступление.

Завершилось все в момент, когда Киркоров перестал петь. Он обнял душевную старушку на прощание, а затем передал ее родственникам в зрительный зал. Комментаторы под видео, размещенным Филиппом в Instagram, отметили артистизм бабушки – они заявили, что танцует женщина лучше Бузовой. Некоторые и вовсе пожелали бы также «отжигать» в старости. Нашлись, впрочем, и те, кто с уверенностью заявил – появление пенсионерки на сцене было запланированным, а значит, восторгаться тут нечем.

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Пенсионерка зажгла под «Ибицу» на концерте Киркорова в Сыктывкаре
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