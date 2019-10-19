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Племянница Анастасии Заворотнюк не афиширует родство с актрисой

Полина, которой сейчас 27 лет, отучилась несколько лет назад на журналиста.

Племянница Анастасии Заворотнюк не афиширует родство с актрисой
Заворотнюк очень любит свою племянницу/http://globallookpress.com

Племянница актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с тяжелым заболеванием, Полина старается не афишировать свое родство со звездой сериала «Моя прекрасная няня». Про девушку известно, что она круглая сирота. Брат Заворотнюк умер в прошлом году. Вскоре ушла из жизни и мама девушки, которой, надо признать, сильно досталось за последние годы.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Племянница не афиширует родство с Заворотнюк/http://globallookpress.com

Полина Заворотнюк выучилась на журналиста. Какое-то время работала на канале «Пятница», затем ушла в небольшую телекомпанию.

Все отмечают, что актриса без ума от своей племянницы. Много лет назад она начала возить ее с собой на гастроли. Также девушка нередко мелькала в семейных видеоинтервью.

Известно, что Анастасия Заворотнюк привозила подарки для своей племянницы из заграничных поездок. Но Полину никогда не интересовала публичность. Она всего хотела добиваться в этой жизни своими силами. Кстати, девушка дружит с дочерью Заворотнюк Анной. Они являются двоюродными сестрами, сообщает «Комсомольская правда».

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Племянница Анастасии Заворотнюк не афиширует родство с актрисой
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