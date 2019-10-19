Автомобиль Штирлица продают на Avito

Автомобиль марки BMW, выпуска 1937 года продают на интернет-площадке Avito. Но ценности машине придает не только солидный возраст, но и тот факт, что именно на нем ездил знаменитый киноразведчик, Макс Отто фон Штирлиц.

В объявлении сервиса уточняется, что в период с 1942 по 1944 годы автомобиль находился в пользовании обергруппенфюрера СС и полиции Альфреда Вюненберга. После вхождения советских войск в Германию, машина была захвачена.

После этого транспортное средство служило на благо Красной армии вплоть до 1958 года. Затем, после небольшого простоя, ее отправили на «Мосфильм» в качестве особо ценного реквизита. Именно на нем Штирлиц в восьмой серии «17 мгновений весны» сопроводил астора Шлага на швейцарскую границу.

В 90-е годы нынешний владелец