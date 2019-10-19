Дочь Заворотнюк 11 лет назад пришла на свадьбу мамы в готическом наряде

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая проходит лечение от тяжелого заболевания, Анна 11 лет назад, когда у звезды состоялась свадьба с фигуристом Петром Чернышевым, пришла на торжество в готическом наряде и с огромным крестом на груди. С 12 до 14 лет Анна Заворотнюк была помешана на аниме и субкультуре готов. Об этом рассказала коллега актрисы по творческому цеху.

«Она носила тяжелые армейские ботинки с шипами, металлические ошейники, черные платья», — заявила коллега Заворотнюк.

В какой-то момент ситуация и вовсе стала выходить из-под контроля. Девушка бросила школу, стала угрюмой, нелюдимой, нелестно отзывалась о матери и не хотела ее слушать. При этом звездная родительница понимала, что у дочери переходный возраст, и предпочитала никому не жаловаться. Мудрая женщина отмечала, что это все пройдет со временем. Так, кстати, и случилось.

К 16 годам Анна Заворотнюк расцвела. Она превратилась в настоящую красавицу, за которой ухаживали толпы молодых людей. Девушка стала наряжаться в короткие платьица, отрастила волосы. Также она принесла матери извинения за свои необдуманные юношеские поступки, сообщает «Комсомольская правда».