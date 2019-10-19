Пенсионерку забыли в томографе в Болгарии

Проведение томограммы вызывает у некоторых людей необъяснимый страх. Вероятно, дело в погружении в тесную закрытую камеру и нахождении там в полном одиночестве. Врачи стараются убеждать своих пациентов, что МРТ — это абсолютно не страшно, но вот болгарские медики не слишком преуспели в этом вопросе.

На днях пожилая женщина Асенка Христова была доставлена в больницу с пневмонией. Врач порекомендовал провести томографию, и медсестра сопроводила пациентку в кабинет. Спустя некоторое время навестить женщину пришла ее дочь, однако матери в палате не оказалось, передает канал Nova TV.

Дочь подняла на ноги весь медперсонал, пенсионерку искали всем составом больницы и обнаружили запертую одну в кабинете МРТ. Она кричала и стучала в закрытую дверь. Как позднее выяснилось, ассистентка доктора положила женщина на каталку томографа, поместила в аппарат, а потом просто ушла и забыла о ней.

Сейчас Христова находится в другой больнице, куда перевели ее близкие. Семья подает в суд на администрацию лечебного учреждения за халатное отношение к пациентам.