Анастасия Заворотнюк страдала манией преследования

Актриса не была готова к славе, которая навалилась на нее после выхода сериала «Моя прекрасная няня».

Актриса Анастасия Заворотнюк несколько лет назад страдала манией преследования. Дело в том, что после выхода сериала «Моя прекрасная няня» ее буквально атаковали папарацци. Звезде не давали ступить ни шага. Каждое ее действие широко обсуждалось в прессе.

Каждый выход в свет с коллегой по сцене превращался в сущий ад. Мужчину сразу записывали в ее любовники. В связи с этим и началась мания преследования.

Как рассказывала однажды Заворотнюк, она сама себя загнала в угол. Доверяла она лишь некоторым подругам и родным людям. Практически всегда, выходя на улицу, она надевала шляпу и очки, чтобы фанаты ее не узнали. При этом она все равно боялась быть узнанной, а так порой и происходило.

Родные советовали Заворотнюк сходить к психотерапевтам, но она наотрез отказывалась. После развода со вторым мужем Дмитрием Стрюковым, она все-таки пошла к такому специалисту. Однако мужчина просто выкачивал из нее деньги, а реальной помощи не оказывал. Только когда на ее пути повстречался Пётр Чернышев, она избавилась от мании преследования, сообщает «Комсомольская правда».