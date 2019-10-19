НОВОСТИ

Анастасия Заворотнюк дважды разводилась с Дмитрием Стрюковым

По слухам, супруг очень переживал, что актриса стала зарабатывать больше его.

Анастасия Заворотнюк дважды разводилась с Дмитрием Стрюковым
Заворотнюк дважды разводилась со Стрюковым/http://globallookpress.com

Актриса Анастасия Заворотнюк дважды разводилась со своим мужем бизнесменом Дмитрием Стрюковым, владельцем автотехцентра. По официальной версии, расстались они в 2006 году, когда на съемках сериала «Моя прекрасная няня» у актрисы случился роман с коллегой Сергеем Жигуновым. Между тем это был уже второй развод пары.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Заворотнюк дважды разводилась со Стрюковым/http://globallookpress.com

Как рассказывала мама актрисы, ранее звезда разводилась уже со своим супругом, потому что между ними не было доверия и понимания. Но самое удивительное в том, что со временем они снова пошли в ЗАГС и расписались.

Кстати, супруг очень ревновал, что в какой-то момент актриса стала зарабатывать больше него. Он всегда считал себя кормильцем в семье.

Сам Стрюков позже признавался журналистам, что их первый развод был фиктивным. Они пошли на такой шаг, чтобы получить квартиру в театре Табакова. Незамужней звезде предоставлялись льготы, а вот будучи замужем на жилье от театра она не могла рассчитывать, сообщает «Комсомольская правда».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк последние новостиДмитрий Стрюков
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Анастасия Заворотнюк дважды разводилась с Дмитрием Стрюковым
Интересно?
Поделись с друзьями: