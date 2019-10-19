Анастасия Заворотнюк дважды разводилась с Дмитрием Стрюковым

По слухам, супруг очень переживал, что актриса стала зарабатывать больше его.

Актриса Анастасия Заворотнюк дважды разводилась со своим мужем бизнесменом Дмитрием Стрюковым, владельцем автотехцентра. По официальной версии, расстались они в 2006 году, когда на съемках сериала «Моя прекрасная няня» у актрисы случился роман с коллегой Сергеем Жигуновым. Между тем это был уже второй развод пары.

Как рассказывала мама актрисы, ранее звезда разводилась уже со своим супругом, потому что между ними не было доверия и понимания. Но самое удивительное в том, что со временем они снова пошли в ЗАГС и расписались.

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Кстати, супруг очень ревновал, что в какой-то момент актриса стала зарабатывать больше него. Он всегда считал себя кормильцем в семье.

Сам Стрюков позже признавался журналистам, что их первый развод был фиктивным. Они пошли на такой шаг, чтобы получить квартиру в театре Табакова. Незамужней звезде предоставлялись льготы, а вот будучи замужем на жилье от театра она не могла рассчитывать, сообщает «Комсомольская правда».