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12 человек не смогли спасти после прорыва дамбы под Красноярском

Вода затопила два общежития в Курагинском районе.

12 человек не смогли спасти после прорыва дамбы под Красноярском
Фото: Pixabay.com

В два часа ночи по московскому времени в на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края прорвало дамбу на реке Сейба. Ничем не сдерживаемая вода вырвалась на свободу и начала затапливать ближайший поселок Щетинкино.

Региональный главк МЧС объяснил, что разрушилась дамба технологического водоема артели, добывающей золото. В результате два рабочих общежития в поселке начала заливать вода, люди начали спешно покидать здания, передает РИА Новости.

Позднее Рен ТВ со ссылкой на спасательное ведомство сообщило, что в результате затопления погибли уже 12 человек. Что случилось с остальными проживающими во временном жилье остается неизвестным.

На официальном сайте СК отмечается, что всего в общежитии могло находиться около 80 человек.

За расследование происшествия уже взялся Следственный комитет России, а глава региона Александр Усс взял ситуацию на личный контроль. В настоящее время на месте инцидента находится порядка 50 единиц техники, в том числе воздушной. Работает почти 300 человек и ожидается пополнение спасательной группировки из Хакасии.

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Тэги:

затоплениеКрасноярскМЧСпроисшествиепрорыв дамбыследственный комитетСпасатели
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12 человек не смогли спасти после прорыва дамбы под Красноярском
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