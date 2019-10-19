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Буйнов назвал Лободу «народной артисткой Соединенных штатов»

Музыкант поздравил свою давнюю подругу с 37-м днем рождения.

Буйнов назвал Лободу «народной артисткой Соединенных штатов»
Буйнов поздравил Лободу с днем рождения/http://globallookpress.com

Певец Александр Буйнов в Instagram поздравил свою давнюю подругу украинскую исполнительницу Светлану Лободу с Днем рождения. Звезде, напомним, исполнилось 37 лет. Сейчас она одна из самых раскрученных певиц на эстраде.

«С Днем рождения, Света! Народная артистка Украины, России, Европы и Соединенных Штатов! Мало кто знает, как тебе удается так работать на сцене! Ты — трудяга! А с какой легкостью смотрится действо — супер! Желаю тебе здоровья, счастья женского и продолжай нас удивлять, удачи, Лобода!» — заметил певец.

Отметим, что ранее Светлана Лобода опубликовала в соцсетях снимок со своими друзьями. Рядом с ней можно было увидеть немецкого музыканта Тилля Линдеманна. Именно от него, по неподтвержденной самой певицей информации, она родила дочь Тильду в прошлом году.

Кстати, с днем рождения Светлану Лободу поздравили многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Певица пользуется большой любовью у своих коллег по сцене.

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Тэги:

Александр БуйновСветлана ЛободаСветлана Лобода и Тилль ЛиндеманнСШАУкраина
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Буйнов назвал Лободу «народной артисткой Соединенных штатов»
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