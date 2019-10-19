НОВОСТИ

Практикующий онколог сообщил о необратимых процессах в состоянии Заворотнюк

По словам специалиста, глиобластома очень агрессивный вид опухоли.

Практикующий онколог сообщил о необратимых процессах в состоянии Заворотнюк
Заворотнюк борется с раком мозга/http://globallookpress.com

Практикующий онколог заявил, что у актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, судя по всему, борется с раком мозга, идут сейчас необратимые процессы в организме. С таким диагнозом люди не живут больше пяти лет, даже если опухоль была обнаружена на ранних стадиях. По его мнению, человек просто страдает.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Онколог оценил состояние Заворотнюк/http://globallookpress.com

По словам врача, опухоль может находиться в любой части головного мозга. Чаще всего в височной или лобной. По консистенции новообразование бывает мягким или твердым. Оно может быть всего пару миллиметров, а может достигать объемов всего полушария. Ткани вокруг просто отмирают, что и приводит к необратимым последствиям для организма человека.

Как правило, при раке мозга быстро развивается гипертония. Опухоль давит на другие отделы мозга. Частый спутник глиобластомы – гидроцефалия. У человека начинается наблюдаться переизбыток в организме спиной жидкости.

«Среди других проявлений болезни – отеки, кровоизлияния, психические отклонения, галлюцинации, иногда паралич», – заключил онколог, слова которого приводит портал Dni.ru.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк последние новостиАнастасия Заворотнюк рак
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Практикующий онколог сообщил о необратимых процессах в состоянии Заворотнюк
Интересно?
Поделись с друзьями: