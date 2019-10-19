Практикующий онколог сообщил о необратимых процессах в состоянии Заворотнюк

Практикующий онколог заявил, что у актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, судя по всему, борется с раком мозга, идут сейчас необратимые процессы в организме. С таким диагнозом люди не живут больше пяти лет, даже если опухоль была обнаружена на ранних стадиях. По его мнению, человек просто страдает.

По словам врача, опухоль может находиться в любой части головного мозга. Чаще всего в височной или лобной. По консистенции новообразование бывает мягким или твердым. Оно может быть всего пару миллиметров, а может достигать объемов всего полушария. Ткани вокруг просто отмирают, что и приводит к необратимым последствиям для организма человека.

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Как правило, при раке мозга быстро развивается гипертония. Опухоль давит на другие отделы мозга. Частый спутник глиобластомы – гидроцефалия. У человека начинается наблюдаться переизбыток в организме спиной жидкости.

«Среди других проявлений болезни – отеки, кровоизлияния, психические отклонения, галлюцинации, иногда паралич», – заключил онколог, слова которого приводит портал Dni.ru.