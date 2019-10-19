НОВОСТИ

Заворотнюк много лет назад сбежала от родителей в Москву

Звезде не нравилось учиться на историческом факультете педагогического института.

Заворотнюк много лет назад сбежала от родителей в Москву
Заворотнюк сбежала из Астрахани в Москву/http://globallookpress.com

Актриса Анастасия Заворотнюк, которая сейчас борется с тяжелым заболеванием, много лет назад сбежала от родителей из Астрахани в Москву. Все детство звезда провела за кулисами в астраханском Театре юного зрителя, где играла на сцене ее мама. Когда дочь подросла, то несколько ошарашила родителей выбором своей профессии. Актрисой становиться ей не хотелось. Звезда поступила в астраханский педагогический институт на исторический факультет.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Заворотнюк сбежала от родителей/http://globallookpress.com

Через год студентка Заворотнюк поняла, что ошиблась с выбором профессии. Тогда-то она и решилась на обман. Как рассказывала актриса, родителям она сказала, что поехала на практику на археологические раскопки, а сама сбежала в столицу.

Любопытно, что Заворотнюк смогла поступить сразу в несколько театральных вузов. Она сдала экзамены в ГИТИС, в Школу-студию при МХАТ имени Чехова.

Звезда училась в итоге на курсе Авангарда Леонтьева во МХАТе. Она отмечала, что о выборе никогда не жалела. После окончания вуза ее пригласили работать сразу в пять театров. Она выбрала театр-студию Олега Табакова, сообщает «Комсомольская правда».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ЗаворотнюкАстраханьМосква
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Заворотнюк много лет назад сбежала от родителей в Москву
Интересно?
Поделись с друзьями: