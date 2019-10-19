Заворотнюк много лет назад сбежала от родителей в Москву

Актриса Анастасия Заворотнюк, которая сейчас борется с тяжелым заболеванием, много лет назад сбежала от родителей из Астрахани в Москву. Все детство звезда провела за кулисами в астраханском Театре юного зрителя, где играла на сцене ее мама. Когда дочь подросла, то несколько ошарашила родителей выбором своей профессии. Актрисой становиться ей не хотелось. Звезда поступила в астраханский педагогический институт на исторический факультет.

Через год студентка Заворотнюк поняла, что ошиблась с выбором профессии. Тогда-то она и решилась на обман. Как рассказывала актриса, родителям она сказала, что поехала на практику на археологические раскопки, а сама сбежала в столицу.

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Любопытно, что Заворотнюк смогла поступить сразу в несколько театральных вузов. Она сдала экзамены в ГИТИС, в Школу-студию при МХАТ имени Чехова.

Звезда училась в итоге на курсе Авангарда Леонтьева во МХАТе. Она отмечала, что о выборе никогда не жалела. После окончания вуза ее пригласили работать сразу в пять театров. Она выбрала театр-студию Олега Табакова, сообщает «Комсомольская правда».