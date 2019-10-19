Мария Порошина поделилась снимком подросшего сына

Актриса в январе 2019 года в пятый раз стала мамой.

Актриса Мария Порошина в Instagram опубликовала снимок, на котором можно увидеть ее заметно подросшего сына. Мальчик появился на свет в начале январе нынешнего года. Сейчас ему уже десять месяцев.

На фотографии также присутствуют дочери Порошиной от брака с актером Ильей Древновым. Как известно, с ним звезда рассталась несколько лет назад. Добавим, что так и не известно до сих, от кого родила своего пятого ребенка актриса.

«Тайное желание одно. Загадаем мы с тобою на двоих…Разукрасить мир, как полотно… Ощутить, что счастье — просто жить…» — подписала она красивый снимок, показав семейную идиллию, которая сейчас царит в ее большой семье.

Кстати, Илья Древнов, который недавно был гостем программы «Судьба человека», рассказывал, что развод с актрисой стал для него болезненным. При этом своим детям они так и не объяснили, почему расстались. Актер уверен, что дочери итак все понимают.

Сама Порошина не так давно обмолвилась, что очень быстро после родов вернулась к работе. Как говорила актриса, ей некогда сидеть дома. У нее большая семья, которую надо содержать. Звезда сейчас активно играет в спектаклях. В любовники же ей упорно приписывают ее давнего друга актера Ярослава Бойко.