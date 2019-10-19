НОВОСТИ

Мария Порошина поделилась снимком подросшего сына

Актриса в январе 2019 года в пятый раз стала мамой.

Мария Порошина поделилась снимком подросшего сына
Порошина показала подросшего сына/http://globallookpress.com

Актриса Мария Порошина в Instagram опубликовала снимок, на котором можно увидеть ее заметно подросшего сына. Мальчик появился на свет в начале январе нынешнего года. Сейчас ему уже десять месяцев.

На фотографии также присутствуют дочери Порошиной от брака с актером Ильей Древновым. Как известно, с ним звезда рассталась несколько лет назад. Добавим, что так и не известно до сих, от кого родила своего пятого ребенка актриса.

«Тайное желание одно. Загадаем мы с тобою на двоих…Разукрасить мир, как полотно… Ощутить, что счастье — просто жить…» — подписала она красивый снимок, показав семейную идиллию, которая сейчас царит в ее большой семье.

Кстати, Илья Древнов, который недавно был гостем программы «Судьба человека», рассказывал, что развод с актрисой стал для него болезненным. При этом своим детям они так и не объяснили, почему расстались. Актер уверен, что дочери итак все понимают.

Сама Порошина не так давно обмолвилась, что очень быстро после родов вернулась к работе. Как говорила актриса, ей некогда сидеть дома. У нее большая семья, которую надо содержать. Звезда сейчас активно играет в спектаклях. В любовники же ей упорно приписывают ее давнего друга актера Ярослава Бойко.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Илья "ДревновМария ПорошинаПрограмма "Судьба человека"Ярослав Бойко
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Мария Порошина поделилась снимком подросшего сына
Интересно?
Поделись с друзьями: