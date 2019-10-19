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Ради фото в Instagram Валерий Меладзе нарушил ПДД

Певец свою вину отрицать не стал.

Ради фото в Instagram Валерий Меладзе нарушил ПДД
ВАЛЕРИЙ МЕЛАДЗЕ ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Не только простые россияне стремятся поделиться в социальных сетях самыми красивыми и эффектными кадрами, но и звезды. Ради них люди преодолевают страх, а иногда и законы нарушают. В числе последних недавно и неожиданно для многих оказался певец Валерий Меладзе. В ленте своего Instagram артист опубликовал фотографию, на которой он снят вместе со своим автомобилем на фоне Клязминской колокольни.

Душевный порыв Меладзе подписчики и поклонники, конечно, оценили, но вот желание любой ценой сделать интересный кадр – не очень. Многие отмечали, что Валерий нарушил правила дорожного движения. Потому что в том месте, где стоит артист висит «кирпич» и к реке на машине подъезжать нельзя. Кстати, оправдывать певец себя не стал, отметив, что в том месте автомобили подъезжают погрузить лодки на прицеп, вот и они «под шумок» приехали.

Напомним, не так давно Валерий Меладзе рассказал о том, что он переложил воспитание своих детей на их матерей, а сам, шутя, отметил, что «приезжает на все готовое».

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Ради фото в Instagram Валерий Меладзе нарушил ПДД
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