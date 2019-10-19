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Жигунов может лишиться бани, гаража и земельных участков

Ранее у продюсера за долги отобрали квартиру на Мосфильмовской улице.

Жигунов может лишиться бани, гаража и земельных участков
Сергей Жигунов. Фото: GLOBALLOOKPRESS.COM

Ставшее весьма громким сообщение о том, что бывший возлюбленный Анастасии Заворотнюк, продюсер и актер Сергей Жигунов лишился квартиры на Мосфильмовской улице, которую у него забрали за долг банку в 38 миллионов рублей, оказалось не последним.

«Московский комсомолец» сообщает, что та же участь может постигнуть и другие объекты недвижимости звезды. Речь на этот раз идет о бане, гараже и пяти земельных участках. Это сообщение артист комментировать отказался, а вот его мать отметила, что СМИ сильно утрируют ситуацию.

«Сергей уже взрослый мальчик, да и запретил мне говорить на эту тему, вникать в его жизнь. Мы с ним договорились, что так живем, уважаем интересы друг друга. Надеемся, что всё будет благополучно», — сказала она.

Напомним, бывший возлюбленный Анастасии Заворотнюк полностью поглощен своими финансовыми делами. И потому, как рассказал журналистам звезда «Гардемаринов», о том, как сейчас обстоят дела у умирающей Заворотнюк, ему неизвестно.

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актердолгинедвижимость в МосквеСергей Жигунов
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Жигунов может лишиться бани, гаража и земельных участков
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