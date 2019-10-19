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Участник из Кабардино-Балкарии смутил жюри шоу «Голос»

Аскер Бербеков исполнил песню, используя фальцет. По этой причине Сергей Шнуров и Полина Гагарина не смогли сразу определить, кто поет.

Участник из Кабардино-Балкарии смутил жюри шоу «Голос»
Сергей Шнуров. Фото: Олег Золото/КП

Аскер рассказал, что вырос в многодетной среде. В возрасте шести лет он услышал песню «Эй, ухнем». Он признается, что с того момента исполнял ее даже во время еды и во сне. В конце концов, его отдали в музыкальную школу. 

Аскер Бербеков
Аскер Бербеков. Фото: Первый канал, скриншот шоу «Голос»

При этом Бербеков замечает, что мечтал стать вовсе не певцом, а дворником. «Мне нравилось, как становилось чисто», — смеется Аскер. Начать всерьез заниматься музыкой Бербекова заставила любовь. «Я начал что-то писать, сочинять», — рассказал он и добавил, что рад тому, что проект «Голос» в него поверил. 

Когда мужчина начал петь, члены жюри поначалу решили, что на сцене женщина. Все дело в том, что Аскеров пел фальцетом. «Мужчина, что ли?» — догадалась в какой-то момент Гагарина. «Я не понимаю», — сознался Сергей Шнуров. 

Полина Гагарина догадалась, что исполнитель — мужчина
Полина Гагарина догадалась, что исполнитель — мужчина. Фото: Первый канал, скриншот шоу «Голос»

Из всех членов жюри к участнику повернулся только Константин Меладзе, что вызвало бурную реакцию в зале. Сам продюсер, однако, был, как всегда, строг. Он объяснил, что для того, чтобы он нажал кнопку, необходимо спеть правильно лишь несколько нот. 

«Меня не впечатлила ваша вокальная эквилибристика. Это ни к чему, это не трогает. 

Но у вас были две ноты, которые вы идеально спели не фальцетом или каким-то кривлянием, а тенором мощным», — объяснил продюсер. Он добавил, что именно эту составляющую и собирается вокального таланта Аскера и намерен культивировать. 

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Голос-8Первый каналПолина ГагаринаСергей Шнуровшоу "Голос"
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Участник из Кабардино-Балкарии смутил жюри шоу «Голос»
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