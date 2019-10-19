Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»

Одной из участниц очередного выпуска нового сезона шоу «Голос» на Первом канале стала Екатерина Осипенко. 47-летняя жительница Московской области с детства мечтала петь. Впервые она продемонстрировала свой талант в четыре года и с тех пор делала все, чтобы стать певицей. Однако родители девочки решили иначе, и она поступила в медицинское училище. Тем не менее, Екатерина продолжала петь в джазовом квинтете.

Все изменилось, когда она стала вести активную научную деятельность — с пением пришлось расстаться на долгих 15 лет, и вот, сегодня она решила попробовать себя в проекте. Оказалось, что Осипенко хорошо знают российские звезды шоу-бизнеса. Она уже долгое время помогает им поддерживать в форме связки, сопровождает артистов по стране и за рубежом. «Практически нет артистов, с которыми я не работала», — говорит Екатерина.

Неудивительно, что женщину тут же узнал ведущий шоу Дмитрий Нагиев. Он встал перед ней на колени, сказав, что это единственная участница, которую он встречает так. На сцену Екатерина выходила с оптимизмом. «Я просто это должна делать. Я иду с самыми лучшими мыслями, и я хочу, чтобы они все повернулись», — заявила она.

Однако никто из членов жюри не повернулся во время ее исполнения. Зато сразу после него ее тут же узнали Сергей Шнуров и Полина Гагарина.

«А я не обознался?» — удивился Шнуров. «Ты так поешь! Кто ж знал?» — посетовала Гагарина. Сергей пошутил, что даже рад тому, что Екатерина не прошла отбор. «Большое спасибо, что никто не повернулся, вы бы нас лишили фониатора», — посмеялся музыкант, добавив, что скоро вместе с Екатериной едет на гастроли в США.