«Вызывает аллергию»: Константин Меладзе раскритиковал участника шоу «Голос»

Ринат Альбиков вызвал восторг почти у всех членов жюри «слепого прослушивания». Однако продюсера не впечатлило его исполнение.

Ринат Альбиков первым выступил в очередных «слепых» прослушиваниях, шоу «Голос», новый сезон которого транслирует Первый канал. 30-летний артист приехал на проект из Твери. Он рассказал, что с восьми до тринадцати лет занимался греблей. Однако никогда не бросал петь. «Меня все знали как «поющего гребца», — признался молодой человек.

Ринат добавил, что первой его талант разглядела учительница музыки. Именно она стала внедрять его в мир шоу-бизнеса и организовывала первые концерты. Однако Альбиков признается, что всегда хотел что-то свое. Именно поэтому и принял решение участвовать в шоу.

В качестве заявочной композиции он исполнил песню «Вернись в Сорренто» на итальянском языке. Долгое время члены жюри, не оборачивались, но в конце большинство сдались — их поразило яркое и эмоциональное выступление Рината. Альбиков признался, что с детства любил творчество Сергея Шнурова и даже прятал от родителей диски с его песнями. Однако в качестве наставника он предпочел Полину Гагарину.

Константин Меладзе, несмотря на всеобщий восторг, оказался не впечатлен исполнением Рината. «В прошлом сезоне был итальянец, который пел ту же песню. «Она вызывает у меня аллергию»», — объяснил продюсер. Он отметил, что упомянутый участник «делал это лучше». Меладзе заметил, что эту композицию часто исполняют, и она стала похожа на «застольную песню».