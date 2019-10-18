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«Вызывает аллергию»: Константин Меладзе раскритиковал участника шоу «Голос»

Ринат Альбиков вызвал восторг почти у всех членов жюри «слепого прослушивания». Однако продюсера не впечатлило его исполнение.

«Вызывает аллергию»: Константин Меладзе раскритиковал участника шоу «Голос»
Константин Меладзе. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Ринат Альбиков первым выступил в очередных «слепых» прослушиваниях, шоу «Голос», новый сезон которого транслирует Первый канал. 30-летний артист приехал на проект из Твери. Он рассказал, что с восьми до тринадцати лет занимался греблей. Однако никогда не бросал петь. «Меня все знали как «поющего гребца», — признался молодой человек. 

Ринат добавил, что первой его талант разглядела учительница музыки. Именно она стала внедрять его в мир шоу-бизнеса и организовывала первые концерты. Однако Альбиков признается, что всегда хотел что-то свое. Именно поэтому и принял решение участвовать в шоу. 

Ринат Альбиков
Ринат Альбиков. Фото: Первый канал, скриншот шоу «Голос»

В качестве заявочной композиции он исполнил песню «Вернись в Сорренто» на итальянском языке. Долгое время члены жюри, не оборачивались, но в конце большинство сдались — их поразило яркое и эмоциональное выступление Рината. Альбиков признался, что с детства любил творчество Сергея Шнурова и даже прятал от родителей диски с его песнями. Однако в качестве наставника он предпочел Полину Гагарину. 

Константин Меладзе, несмотря на всеобщий восторг, оказался не впечатлен исполнением Рината. «В прошлом сезоне был итальянец, который пел ту же песню. «Она вызывает у меня аллергию»», — объяснил продюсер. Он отметил, что упомянутый участник «делал это лучше». Меладзе заметил, что эту композицию часто исполняют, и она стала похожа на «застольную песню». 

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Тэги:

ГолосКонстантин МеладзеПервый канал
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«Вызывает аллергию»: Константин Меладзе раскритиковал участника шоу «Голос»
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