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Сергей Жуков поможет молодым артистам добиться славы

Лидер группы «Руки вверх!» открыл собственный продюсерский центр.

Сергей Жуков поможет молодым артистам добиться славы
Сергей Жуков. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Певец Сергей Жуков опубликовал в своем микроблоге новость, которая обрадовала всех его поклонников. Лидер группы «Руки вверх!» объявил о создании продюсерского центра. Компания получила такое же название, как и группа, которую когда-то основал Сергей. Жуков заявляет, что уверен: продюсерский центр «Руки вверх!» поможет многим молодым исполнителям добиться успеха и славы. 

Сергей представил и первый проект — ПИДЖАКОВ. Этот артист прославился, когда принимал участие в шоу «X-Фактор. Главная сцена». Вместе с Жуковым исполнитель записал новую версию песни «Мне с тобою хорошо» группы «Руки вверх!». Сергей признается, что в момент ее выхода многого «наслушался» от критиков. Однако, по его словам, трек и сегодня звучит современно. 

Жуков уверен: нельзя «дряхлеть и застревать на одном месте». Он убежден, что песни его первого проекта понравятся всей стране. 

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Тэги:

группа «Руки вверх!»песняпродюсерСергей Жуков
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Сергей Жуков поможет молодым артистам добиться славы
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