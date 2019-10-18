68-летнюю Наталью Белохвостикову перевели из реанимации

Актрисе, по сообщению врачей, стало лучше. Ее отправили в стационарное отделение.

Наталья Белохвостикова попала в реанимацию после операции на сердце. 68-летней актрисе внезапно стало плохо, и она сама обратилась в больницу с жалобами на аритмию.

Супруг Белохвостиковой, режиссер Владимир Наумов отказался рассказывать представителям СМИ подробности заболевания жены. Он заявил, что не хочет говорить на эту тему и пожаловался на чересчур пристальное внимание прессы.

Тем не менее, журналистам стало известно, что состояние актрисы стабилизировалось. Как сообщает телеканал РЕН-ТВ, артистку перевели из реанимации в стационар. Семья Белохвостиковой не дает прессе никаких комментариев.

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Наталья Белохвостикова прославилась благодаря ролям в таких картинах, как «Принцесса цирка», «Тегеран-43», «Десять лет без права переписки» и других. Со своим мужем Наталья познакомилась в самолете по пути на фестиваль в Югославию — актриса собиралась представить свою картину «У озера», а Наумов — фильм «Бег». В 1974 году у пары родилась дочь Наташа. А в 2007 году они усыновили мальчика по имени Кирилл.