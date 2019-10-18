«Рана, которая не заживает»: принц Гарри с болью в сердце повторил путешествие матери

Побывавший в африканском турне герцог Сассекский рассказал, что все путешествие для него было связано с воспоминаниями о покойной матери – принцессе Диане.
О своих чувствах Его Высочество рассказал на съемках документального проекта «Гарри и Меган: африканское путешествие» (Harry & Meghan: An African Journey). Премьера фильма на канале ITV запланирована на ближайшее время. Принц Гарри рассказал, какие чувства испытал, побывав в тех же местах, что и его мать 22 года назад.
«Это рана, которая не заживает. Каждый раз, когда я слышу щелчок фотоаппарата или вижу вспышку, я вновь мысленно возвращаюсь в те ужасные времена», — признается сын принцессы Дианы.
Герцог Сассекский отметил, что с большим уважением относится к исполнению королевских обязанностей, но его угнетает прессинг, который порой их сопровождает.
Во время путешествия по Африке принц Гарри повторил маршруты Дианы, в том числе прошел по минному полю в Анголе и остановился у дерева Дианы, названного в честь покойной принцессы Уэльской, пишет Marieclaire.ru.
Не обошлось без ложки дегтя: по возвращении Принц Гарри вместе со своей супругой Меган Маркл сообщили о том, что подают в суд против трех британских таблоидов. Представители королевской четы обвинили журналистов в давлении на Меган Маркл, когда она носила под сердцем ребенка.
«Мы старались сохранять невозмутимость, но это нам давалось очень тяжело», — признавался принц Гарри.
Ранее сообщалось, что Елизавета II отказала Меган Маркл в тиаре Романовых. Украшение входит в личную коллекцию королевы и будущая супруга принца Гарри хотела надеть ее на бракосочетание, но Ее Величество встретила просьбу в штыки, сообщает сайт Радио «КП».