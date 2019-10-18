«Рана, которая не заживает»: принц Гарри с болью в сердце повторил путешествие матери

Сын принцессы Дианы признался, что чувствовал ее присутствие и мысленно возвращался в страшный год, когда лишился самого близкого человека.

Побывавший в африканском турне герцог Сассекский рассказал, что все путешествие для него было связано с воспоминаниями о покойной матери – принцессе Диане.

О своих чувствах Его Высочество рассказал на съемках документального проекта «Гарри и Меган: африканское путешествие» (Harry & Meghan: An African Journey). Премьера фильма на канале ITV запланирована на ближайшее время. Принц Гарри рассказал, какие чувства испытал, побывав в тех же местах, что и его мать 22 года назад.

больше по теме Принцесса Диана предчувствовала опасность незадолго до гибели Стало известно, что перед каждой поездкой она просила охранников проверять ее автомобили.

«Это рана, которая не заживает. Каждый раз, когда я слышу щелчок фотоаппарата или вижу вспышку, я вновь мысленно возвращаюсь в те ужасные времена», — признается сын принцессы Дианы.

Герцог Сассекский отметил, что с большим уважением относится к исполнению королевских обязанностей, но его угнетает прессинг, который порой их сопровождает.

Во время путешествия по Африке принц Гарри повторил маршруты Дианы, в том числе прошел по минному полю в Анголе и остановился у дерева Дианы, названного в честь покойной принцессы Уэльской, пишет Marieclaire.ru.

Не обошлось без ложки дегтя: по возвращении Принц Гарри вместе со своей супругой Меган Маркл сообщили о том, что подают в суд против трех британских таблоидов. Представители королевской четы обвинили журналистов в давлении на Меган Маркл, когда она носила под сердцем ребенка.

«Мы старались сохранять невозмутимость, но это нам давалось очень тяжело», — признавался принц Гарри.

Ранее сообщалось, что Елизавета II отказала Меган Маркл в тиаре Романовых. Украшение входит в личную коллекцию королевы и будущая супруга принца Гарри хотела надеть ее на бракосочетание, но Ее Величество встретила просьбу в штыки, сообщает сайт Радио «КП».