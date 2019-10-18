Чулпан Хаматова приглашала богатых мужчин на свидания

Хаматова рассказала, что хотела бы, чтобы люди делали пожертвования в благотворительный фонд без чувства вины. «Это должно быть радостно», — поясняет актриса. При этом она отмечает, что сегодня в России около 80% людей не вовлечены в благотворительность.

Именно по этой причине Чулпан приходилось идти на разные ухищрения, чтобы сподвигнуть обеспеченных людей делать перечисления в фонд. Так, однажды она решила приглашать их на ужин и в ходе беседы предлагать им делать отчисления.

«Я просто звонила этим людям и говорила: «Здравствуйте, я артистка, хочу с вами поужинать», боясь попросить деньги», — рассказывает Чулпан. По ее словам, получалось мало. «Нас еще никто не знал, не было никаких доказательств того, что мы умеем работать», — говорит Хаматова.

больше по теме После травли Чулпан Хаматова обращалась за помощью к психологу Актрису не поддержал в тот момент даже ее возлюбленный.

Она признается, что однажды у нее не было спектакля, и она запланировала сразу несколько таких ужинов. «Друг за другом они у меня шли — Петр Петрович, Иван Иванович, Василий Васильевич», — смеясь, вспомнила актриса. По ее словам, когда она появилась в ресторане с шестым по счету собеседником, портье посадил ее напротив и сказал: «Неплохо, неплохо». «Когда я в шестой раз открыла меню, я от усталости и бессилия сказала: «Не кормите меня, дайте, пожалуйста, денег на этот аппарат», — рассказала Хаматова. Она добавила, что тот человек сегодня — ближайший друг ее фонда «Подари жизнь» и до сих пор ему помогает.