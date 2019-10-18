НОВОСТИ

Визит в Пакистан едва не стоил Кейт и Уильяму жизни

Лайнер с королевской четой попал в зону сильной турбулентности.

Визит в Пакистан едва не стоил Кейт и Уильяму жизни
Кейт Миддлтон и принц Уильям/Фото: https://www.instagram.com/p/B3pbu26Fs78/

Герцоги Кембриджские Кейт Миддлтон и принц Уильям едва не разбились на самолете во время рабочей поездки в Пакистан. Как стало известно, лайнер должен был доставить супружескую чету из Лахора в Исламбад. В какой-то момент на подлете к городу начался сильный шторм: молнии были настолько яркими, что казалось, будто они делят небо пополам. Самолет попал в зону турбулентности и затрясся.

Daily Mail уточняет, что пилот дважды пытался посадить лайнер в аэропорту Исламбада, но сделать этого так и не удалось. Самолет час кружил вокруг воздушной гавани, а затем команда приняла решение вернуться в пункт вылета, чтобы не рисковать жизнью монарших особ. Из-за того, что визит в Исламбад так и не состоялся, Уильяму и Кейт пришлось отложить некоторые деловые встречи.

Отметим, что сам принц Уильям, будучи пилотом, беспокойства по поводу случившегося не выказывал. Он шутил с пассажирами и даже позволил себе расстроиться из-за того, что расплескал алкоголь.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Кейт МиддлтонКейт Миддлтон и принц УильямПакистанПринц УильямПринц Уильям последние новостисамолет
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Визит в Пакистан едва не стоил Кейт и Уильяму жизни
Интересно?
Поделись с друзьями: