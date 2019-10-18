Визит в Пакистан едва не стоил Кейт и Уильяму жизни

Герцоги Кембриджские Кейт Миддлтон и принц Уильям едва не разбились на самолете во время рабочей поездки в Пакистан. Как стало известно, лайнер должен был доставить супружескую чету из Лахора в Исламбад. В какой-то момент на подлете к городу начался сильный шторм: молнии были настолько яркими, что казалось, будто они делят небо пополам. Самолет попал в зону турбулентности и затрясся.

Daily Mail уточняет, что пилот дважды пытался посадить лайнер в аэропорту Исламбада, но сделать этого так и не удалось. Самолет час кружил вокруг воздушной гавани, а затем команда приняла решение вернуться в пункт вылета, чтобы не рисковать жизнью монарших особ. Из-за того, что визит в Исламбад так и не состоялся, Уильяму и Кейт пришлось отложить некоторые деловые встречи.

больше по теме Кейт Миддлтон прибыла в Лахор в ослепительно-белом восточном наряде Принц Уильям предпочел европейский стиль одежды.

Отметим, что сам принц Уильям, будучи пилотом, беспокойства по поводу случившегося не выказывал. Он шутил с пассажирами и даже позволил себе расстроиться из-за того, что расплескал алкоголь.