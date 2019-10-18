Дочь Хаматовой пришла на интервью в футболке с надписью: «Медленная и тупая»

На беседу с Региной Тодоренко Чулпан привела старшую дочь Арину. Девушка пришла на интервью в белой футболке с надписью «Медленная. Тупая». По словам Чулпан, дочь Ася не смогла появиться, потому что в день интервью у нее были запланированы занятия с репетитором.
Хаматова подробно рассказала о своих методах воспитания. Актриса заявила, что ее главная задача — привить чувство ответственности. «Если отвечаешь за свои слова, тебе будет очень легко в жизни», — говорит Чулпан.
Арина же призналась, что мама иногда бывает требовательна. К примеру, когда они идут в театр, дочь должна знать имя режиссера и прочитать произведение, по которому поставлен спектакль.
Сама Чулпан заметила, что есть только одна вещь, в которой она настаивает в общении с детьми — просмотр фильмов. «Это единственная вещь, в которой я проявляю материнское насилие», — объясняет Хаматова. Арина подтвердила слова матери.
«Последним «Чернобыль» был. Я после каждой серии кричала, что больше не могу, потому что было ужасно страшно, потому что сопереживание героям. Но наутро мы закончили смотреть сериал», — поделилась Арина.