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Дочь Хаматовой пришла на интервью в футболке с надписью: «Медленная и тупая»

Актриса стала героиней нового выпуска шоу Регины Тодоренко «Пятница с Региной». На съемке присутствовала и ее дочь Арина.

Дочь Хаматовой пришла на интервью в футболке с надписью: «Медленная и тупая»
Чулпан Хаматова. Фото: Алексей Булатов/КП

На беседу с Региной Тодоренко Чулпан привела старшую дочь Арину. Девушка пришла на интервью в белой футболке с надписью «Медленная. Тупая». По словам Чулпан, дочь Ася не смогла появиться, потому что в день интервью у нее были запланированы занятия с репетитором. 

Хаматова подробно рассказала о своих методах воспитания. Актриса заявила, что ее главная задача — привить чувство ответственности. «Если отвечаешь за свои слова, тебе будет очень легко в жизни», — говорит Чулпан. 

Шамиль и Чулпан Хаматовы с дочерью Ариной
Шамиль и Чулпан Хаматовы с дочерью Ариной. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Арина же призналась, что мама иногда бывает требовательна. К примеру, когда они идут в театр, дочь должна знать имя режиссера и прочитать произведение, по которому поставлен спектакль.

Сама Чулпан заметила, что есть только одна вещь, в которой она настаивает в общении с детьми — просмотр фильмов. «Это единственная вещь, в которой я проявляю материнское насилие», — объясняет Хаматова. Арина подтвердила слова матери. 

«Последним «Чернобыль» был. Я после каждой серии кричала, что больше не могу, потому что было ужасно страшно, потому что сопереживание героям. Но наутро мы закончили смотреть сериал», — поделилась Арина. 

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Влад Топаловдети звездРегина ТодоренкоЧулпан ХаматоваШоу "Пятница с Региной"
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Дочь Хаматовой пришла на интервью в футболке с надписью: «Медленная и тупая»
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