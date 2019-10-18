Джей Ло узнала о смерти родной тети за пять минут до концерта в Москве

Трагедия настигла певицу и актрису Дженнифер Лопес во время недавнего большого концерта в Москве. В начале августа звезда приехала в столицу России, чтобы зажечь своим пением 30-тысячную толпу на стадионе «Динамо». Американскую артистку разместили в гостинице, а перед самыми выступлением привезли в гримерку, чтобы та могла подготовиться к мероприятию – ожидалось, что концерт затянется на 2,5 часа.

Практически за 5 минут до выхода на сцену на телефон Лопес поступил звонок – родственники модели рассказали, что скончалась ее родная тетушка. Несмотря на семейную трагедию, певица спела и станцевала программу так, что зрители остались в восторге. Лишь за кулисами знали, что Лопес вышла к публике со слезами на глазах.

Как прокомментировал «Комсомольской правде» президент концертного агентства Т.С.I. Эдуард Ратников, он по праву может назвать Лопес особенной артисткой, потому что она, несмотря на все невзгоды и сложности, продолжает проявлять чудеса трудолюбия. Секретом успеха Лопес Ратников назвал строгую дисциплину – постоянное присутствие инструкторов по йоге и танцам, а также диеты не позволяют Дженнифер понизить собственную планку.