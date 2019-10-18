НОВОСТИ

Джей Ло узнала о смерти родной тети за пять минут до концерта в Москве

Певица вышла на сцену к зрителям со слезами на глазах.

Джей Ло узнала о смерти родной тети за пять минут до концерта в Москве
Дженнифер Лопес/Фото: https://www.instagram.com/p/B2O1uGtAHME/

Трагедия настигла певицу и актрису Дженнифер Лопес во время недавнего большого концерта в Москве. В начале августа звезда приехала в столицу России, чтобы зажечь своим пением 30-тысячную толпу на стадионе «Динамо». Американскую артистку разместили в гостинице, а перед самыми выступлением привезли в гримерку, чтобы та могла подготовиться к мероприятию – ожидалось, что концерт затянется на 2,5 часа.

Практически за 5 минут до выхода на сцену на телефон Лопес поступил звонок – родственники модели рассказали, что скончалась ее родная тетушка. Несмотря на семейную трагедию, певица спела и станцевала программу так, что зрители остались в восторге. Лишь за кулисами знали, что Лопес вышла к публике со слезами на глазах.

Как прокомментировал «Комсомольской правде» президент концертного агентства Т.С.I. Эдуард Ратников, он по праву может назвать Лопес особенной артисткой, потому что она, несмотря на все невзгоды и сложности, продолжает проявлять чудеса трудолюбия. Секретом успеха Лопес Ратников назвал строгую дисциплину – постоянное присутствие инструкторов по йоге и танцам, а также диеты не позволяют Дженнифер понизить собственную планку.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

внезапная смертьДженнифер ЛопезконцертЛопезМосквасемья Дженнифер Лопез
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Джей Ло узнала о смерти родной тети за пять минут до концерта в Москве
Интересно?
Поделись с друзьями: