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Затеявший драку в баре пьяный Падалеки пытался откупиться от полицейских пачкой долларов

Удержать актера от необдуманного поступка не смогли сразу несколько человек.

Затеявший драку в баре пьяный Падалеки пытался откупиться от полицейских пачкой долларов
Кадр из фильма «Пятница 13-е»

Известный по роли Сэма Винчестера американец Джаред Падалеки устроил дебош в баре. Накануне вечером полицейские задержали знаменитость в развлекательном заведении в Остине, что в штате Техас – туда Падалеки пришел с товарищем.

В какой-то момент неуправляемый актер набросился с кулаками на бармена, а затем на управляющего баром. Товарищу, который пришел со звездой «Сверхъественного», не сразу удалось оттащить агрессивного актера от людей.

Когда же на место прибыли полицейские, Падалеки пытался откупиться от них внушительной пачкой денег. Власть и финансы ему, впрочем, не помогли – после длительной перепалки у полицейской машины, Падалеки скрутили и увезли в участок. Сейчас актеру вменяют как минимум два нарушения за разгуливание в нетрезвом виде и за нападение на людей.

Менеджер Падалеки выходку своего подопечного журналистам пока не прокомментировал. TMZ уточняет – за актера назначен символический выкуп – 15 тысяч долларов, однако до сих пор неизвестно, внес ли кто-то залог или Падалеки до сих пор находится в отделении.

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Джаред Падалекихулиганство
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Затеявший драку в баре пьяный Падалеки пытался откупиться от полицейских пачкой долларов
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