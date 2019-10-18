Читатели Teleprogramma.pro не оценили присутствия мамы Тимати на родах Решетовой

Читатели Teleprogramma.pro не оценили присутствия матери Тимати на родах невестки Насти Решетовой. Напомним, внук Симоны появился на свет 16 октября. Момента рождения ребенка в палате ждал не только Тимати, но и его мама – именно она была одной из первых, кто взял младенца на руки сразу после появления того на свет. Подписчики семьи Юнусовых же задались вопросом, насколько целесообразно присутствие свекрови в столь интимный момент.

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Практически половина читателей (40%) нашего портала сошлась во мнении, что присутствие отца на родах допустимо, но бабушка и другие родственники могли бы дождаться первой встречи с внуком за пределами больничной палаты. Около 24% респондентов отметили, что по их личному мнению, роженице вообще не нужна помощь близких в критический момент. Они уверены, что достаточно только врачей.

Еще 24% отметили, что им не важно, сколько именно родственников было в палате Насти Решетовой в момент появления маленького Ратмира на свет – главное, чтобы модели было комфортно. Всего 13% читателей согласились с выбором семьи Юнусовых и акцентировали внимание – коллективные роды укрепляют чувства в семье.