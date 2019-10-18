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Читатели Teleprogramma.pro не оценили присутствия мамы Тимати на родах Решетовой

Поклонники знаменитого рэпера не поддерживают идею звать в палату роженицы всю семью.

Читатели Teleprogramma.pro не оценили присутствия мамы Тимати на родах Решетовой
Тимати и Настя Решетова/Фото: https://www.instagram.com/p/B3wazeYo6qp/

Читатели Teleprogramma.pro не оценили присутствия матери Тимати на родах невестки Насти Решетовой. Напомним, внук Симоны появился на свет 16 октября. Момента рождения ребенка в палате ждал не только Тимати, но и его мама – именно она была одной из первых, кто взял младенца на руки сразу после появления того на свет. Подписчики семьи Юнусовых же задались вопросом, насколько целесообразно присутствие свекрови в столь интимный момент.

Практически половина читателей (40%) нашего портала сошлась во мнении, что присутствие отца на родах допустимо, но бабушка и другие родственники могли бы дождаться первой встречи с внуком за пределами больничной палаты. Около 24% респондентов отметили, что по их личному мнению, роженице вообще не нужна помощь близких в критический момент. Они уверены, что достаточно только врачей.

Еще 24% отметили, что им не важно, сколько именно родственников было в палате Насти Решетовой в момент появления маленького Ратмира на свет – главное, чтобы модели было комфортно. Всего 13% читателей согласились с выбором семьи Юнусовых и акцентировали внимание – коллективные роды укрепляют чувства в семье.

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Читатели Teleprogramma.pro не оценили присутствия мамы Тимати на родах Решетовой
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