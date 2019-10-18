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Внук Пугачевой гордится знакомством с Рамзаном Кадыровым

21-летний Дени Байсаров расширяет сферу своих увлечений и не забывает навещать звездных родственников.

Внук Пугачевой гордится знакомством с Рамзаном Кадыровым
Дени Байсаров и Кристина Орбакайте/Фото: https://www.instagram.com/p/BT6opCll8JP/

21-летний чеченский внук Аллы Пугачевой гордится знакомством с Рамзаном Кадыровым. Воспитывавшийся в лучших традициях звездных семей Дени Байсаров в свое время был зачислен отцом – бизнесменом и бывшим супругом Кристины Орбакайте Русланом Байсаровым в кадетский корпус в Чеченской республике. Это учебное учреждение располагается в родовом селе главы Чечни. В кадетском корпусе Байсаров провел неделю – в то время он с гордостью заявлял, что не намерен расслабляться и отдыхать, в регион он едет работать над собой.

По неподтвержденным данным, во время визита в Чечню Байсаров-младший успел выучить чеченский язык. Правда, сам Дени этот факт не подтверждает, предпочитая игнорировать вопросы о количестве выученных языков.

Отметим, что юноша старается активно развиваться сразу в нескольких направлениях. Помимо успешной учебе в престижных школах и университетах, сын Орбакайте занимается фотографией и графическим дизайном. Дени увлекается британской культурой и с радостью цитирует Гарри Поттера и «Доктора Кто». В Россию он приезжает нередко – главной встречей на родине он всегда называет встречу со знаменитой бабушкой, уточняет «Комсомольская правда».

Несмотря на то, что его родители давно развелись, юноша активно поддерживает отношения и с матерью, и с отцом. Орбакайте, впрочем, на его странице, появляется немного чаще. Сейчас Байсаров учится в Лондоне, где делает большие успехи.

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Внук Пугачевой гордится знакомством с Рамзаном Кадыровым
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