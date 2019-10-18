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Дочь Заворотнюк поддержала молящихся за здоровье ее матери

Анна сейчас много времени проводит с родительницей, которую очень любит.

Дочь Заворотнюк поддержала молящихся за здоровье ее матери
Заворотнюк находится в реабилитационном центре/http://globallookpress.com

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна на страничке матери в сторис Instagram разместила призыв, который ранее был опубликован в группе поддержки звезды сериала «Моя прекрасная няня». Как известно, именно Анна Заворотнюк сейчас ведет аккаунт матери, в котором рассказывает о ее состоянии здоровья.

Призыв молиться за Заворотнюк. Фото
Родные Заворотнюк просят молиться за ее здоровье/https://www.instagram.com/a_zavorotnyuk/

Напомним, что всех фанатов призывали помолиться за звезду 18 октября с шести до семи часов утра. На просьбу откликнулись далеко не все пользователи, которые подписаны на страничку. Дело в том, что призыв помолиться появился поздно вечером. Многие просто проспали это важное мероприятие.

Напомним, что актриса Анастасия Заворотнюк проходит сейчас лечение в одном из реабилитационных центров столицы. Она находится на Рублевке. Сколько времени она там пробудет остается только гадать.

Ранее стало известно, что у актрисы рак мозга. Правда, многие СМИ сгущали краски. Говорилось даже, что у нее якобы произошел отек мозга. Позже стало известно, что эта информация неправдоподобна.

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Дочь Заворотнюк поддержала молящихся за здоровье ее матери
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