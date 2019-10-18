Дочь Заворотнюк поддержала молящихся за здоровье ее матери

Анна сейчас много времени проводит с родительницей, которую очень любит.

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна на страничке матери в сторис Instagram разместила призыв, который ранее был опубликован в группе поддержки звезды сериала «Моя прекрасная няня». Как известно, именно Анна Заворотнюк сейчас ведет аккаунт матери, в котором рассказывает о ее состоянии здоровья.

Напомним, что всех фанатов призывали помолиться за звезду 18 октября с шести до семи часов утра. На просьбу откликнулись далеко не все пользователи, которые подписаны на страничку. Дело в том, что призыв помолиться появился поздно вечером. Многие просто проспали это важное мероприятие.

больше по теме Поклонники советуют лечить Заворотнюк землей с могилы Началовой Пока не ясно воспользуются ли родные таким сомнительным методом.

Напомним, что актриса Анастасия Заворотнюк проходит сейчас лечение в одном из реабилитационных центров столицы. Она находится на Рублевке. Сколько времени она там пробудет остается только гадать.

Ранее стало известно, что у актрисы рак мозга. Правда, многие СМИ сгущали краски. Говорилось даже, что у нее якобы произошел отек мозга. Позже стало известно, что эта информация неправдоподобна.