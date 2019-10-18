«Все еще живу»: Гордон попала в серьезное ДТП накануне дня рождения

Екатерина Гордон является известным адвокатом. К ее услугам не раз прибегали знаменитости. Также девушка состояла в браке с Сергеем Жориным, которому родила сына Даниила, но после скандала они расстались. Теперь о своей личной жизни телеведущая не рассказывает. К тому же она привыкла со всеми проблемами справляться сама, но в последнее время ее преследуют неудачи.

18 октября Гордон попала в серьезное ДТП. Она сидела в машине такси и направлялась в аэропорт, когда другое транспортное средство врезалось в автомобиль. От удара иномарку выбросило на газон. Снимками с места аварии юрист поделилась в соцсети. На кадрах видно, что оба автомобиля сильно пострадали. Обломки разлетелись по всей проезжей части.

«Накануне своего дня рождения… когда ты едешь в аэропорт, а тебе в спину въехало авто, и ты крепко долбанулся головой… и водитель весь в кровищи, а ты не сразу понял, что вообще произошло… Я хочу сказать вам только одно, seize the day. Другого дня может не быть. Кстати очень в тему моему вчерашнему посту про слезы. Просто живите пока дают, просто улыбайтесь. Ну и раз я все ещё пишу… я все ещё живу», — написала Катя.

Девушку поддержали теплым словом многие звезды. «Катюша, слава богу всё обошлось», — отметила Рита Дакота. «Ох, Кати, хорошо что ты всё еще пишешь. И живи как можно дольше», — высказалась Анфиса Чехова. Поклонники присоединились к ним. Они надеются, что с Гордон не сильно пострадала во время аварии. Напомним, что адвокату исполнится 39 лет 19 октября.