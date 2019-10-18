НОВОСТИ

«Все еще живу»: Гордон попала в серьезное ДТП накануне дня рождения

Юрист и телеведущая ехала в такси в аэропорт, когда произошла аварийная ситуация.

«Все еще живу»: Гордон попала в серьезное ДТП накануне дня рождения
Катя Гордон. фото: globallookpress.com

Екатерина Гордон является известным адвокатом. К ее услугам не раз прибегали знаменитости. Также девушка состояла в браке с Сергеем Жориным, которому родила сына Даниила, но после скандала они расстались. Теперь о своей личной жизни телеведущая не рассказывает. К тому же она привыкла со всеми проблемами справляться сама, но в последнее время ее преследуют неудачи.

18 октября Гордон попала в серьезное ДТП. Она сидела в машине такси и направлялась в аэропорт, когда другое транспортное средство врезалось в автомобиль. От удара иномарку выбросило на газон. Снимками с места аварии юрист поделилась в соцсети. На кадрах видно, что оба автомобиля сильно пострадали. Обломки разлетелись по всей проезжей части.

«Накануне своего дня рождения… когда ты едешь в аэропорт, а тебе в спину въехало авто, и ты крепко долбанулся головой… и водитель весь в кровищи, а ты не сразу понял, что вообще произошло… Я хочу сказать вам только одно, seize the day. Другого дня может не быть. Кстати очень в тему моему вчерашнему посту про слезы. Просто живите пока дают, просто улыбайтесь. Ну и раз я все ещё пишу… я все ещё живу», — написала Катя.

Девушку поддержали теплым словом многие звезды. «Катюша, слава богу всё обошлось», — отметила Рита Дакота. «Ох, Кати, хорошо что ты всё еще пишешь. И живи как можно дольше», — высказалась Анфиса Чехова. Поклонники присоединились к ним. Они надеются, что с Гордон не сильно пострадала во время аварии. Напомним, что адвокату исполнится 39 лет 19 октября.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

ДТП со звездойКатя Гордонпроисшествия со звездами
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Все еще живу»: Гордон попала в серьезное ДТП накануне дня рождения
Интересно?
Поделись с друзьями: