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Суд лишил Наталью Бочкареву водительских прав за нетрезвое вождение

Год и восемь месяцев она не имеет права садиться за руль. Сама актриса на повторное слушание по своему делу не явилась.

Суд лишил Наталью Бочкареву водительских прав за нетрезвое вождение
Наталья Бочкарева/Фото: https://www.instagram.com/p/BykLeHBJQFz/

Мировой суд лишил обвиняемую в употреблении наркотиков актрису Наталью Бочкареву водительских прав за нетрезвое вождение. 18 октября в исполнительном органе власти состоялось повторное слушание по административному делу. Свои показания должны были дать не только задержавшие звезду сотрудники ГИБДД, но и сама актриса. Однако артистка ситкома «Счастливы вместе» во второй раз проигнорировала повестку и на слушании не появилась. Не пришел и адвокат Бочкаревой.

Как уточняет информагентство «Москва», оба сотрудника дорожной службы подтвердили, что от актрисы пахло алкоголем в момент остановки. Проходить медицинское освидетельствование Бочкарева отказалась. Суд принял решение лишить артистку прав на год и восемь месяцев за все вышеперечисленные нарушения. Кроме того, актриса обязана будет заплатить 30 тысяч рублей штрафа. Подчеркнем, что вопрос употребления запрещенных веществ на этом заседании не рассматривался. До недавнего момента Бочкарева находилась под подпиской о невыезде.

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Суд лишил Наталью Бочкареву водительских прав за нетрезвое вождение
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