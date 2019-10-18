Звезда «Физрука» Полина Гренц примет участие в шоу «Холостяк»

Звезда сериала «Физрук» Полина Гренц поборется за сердце нового героя шоу «Холостяк» Антона Криворотова. По неподтвержденной пока информации, 24-летняя актриса и блогер станет одной из 20 красавиц, которые появятся в кадре нового сезона программы. Возможной причиной появления знаменитости в проекте называют дружеские отношения Полины с Дусей Бубель – именно она, по слухам, опубликованным порталом Super, отбирает моделей для съемок телепроекта.

Подписчики факту появления Гренц на съемках радуются. Они отмечают, что с момента дебюта актрисы в «Физруке» прошло больше пяти лет, а значит, Полине стоит штурмовать новую высоту. Сама Полина слухи о своем участии в шоу пока не прокомментировала. Не исключено, что девушка станет не единственной звездой, которая захочет стать женой стоматолога.

Отметим, что сейчас Полина еще больше времени посвящает творчеству. После съемок в «Физруке» девушка заметно похудела, стала исполнять каверы на знаменитые песни, а также активно ведет блог в Instagram.