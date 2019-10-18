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Поклонники советуют лечить Заворотнюк землей с могилы Началовой

Пока не ясно воспользуются ли родные таким сомнительным методом.

Поклонники советуют лечить Заворотнюк землей с могилы Началовой
Заворотнюк посоветовали лечить землей с могилы Началовой/http://globallookpress.com

Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк, которая сейчас находится в одном из реабилитационных центров на Рублевке, посоветовали родным звезды прибегнуть к нетрадиционному методу лечения. Они считают, что «моей прекрасной няне» поможет земля с могилы певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни полгода назад.

Юлия Началова. Фото
Началова ушла из жизни в марте 2019 года/http://globallookpress.com

Напомним, что ранее ходили слухи, что на могиле певицы люди заряжают воду. Более того, утверждалось, что некоторые берут землю с погоста и добавляют ее в суп. Якобы таким образом проходят многие болезни – красная волчанка, сепсис и даже диабет.

Сейчас, когда вся страна молится за здоровье Заворотнюк, на страничке в группе поддержки актрисы зазвучали призывы «вспомнить о земле с могилы Началовой, сообщает портал Dni.ru.

На данный момент неизвестно, воспользуются ли родные Заворотнюк достаточно странным советом. Напомним, что 18 октября прошла утренняя молитва об актрисе. Правда, многие россияне узнали о ней уже после ее окончания. Началась она очень рано. В шесть утра по московскому времени. В это время многие просто еще спали.

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Поклонники советуют лечить Заворотнюк землей с могилы Началовой
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