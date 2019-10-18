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Адвокат Жорин призвал мужчин требовать от женщин еду за секс

Правозащитник уверен, что каждый должен уметь отстаивать свои права.

Адвокат Жорин призвал мужчин требовать от женщин еду за секс
Сергей Дорин дал мужчина мудрый совет,а потом "психанул" и уехал к морю ФОТО: https://www.instagram.com/advokatzhorin/

Звездный адвокат Сергей Жорин дал российским мужчинам совет, как вести себя после секса. Правозащитник напомнил, что каждый должен уметь отстаивать свои права.

«Мужчины, умейте отстаивать свои права! Если секс продолжается больше двух часов, вас обязаны покормить!», — дает подсказку юрист.

Сергей Жорин дал совет мужчинам
ФОТО: https://www.instagram.com/advokatzhorin/

Шутка это или правда — остается только гадать. У самого же юриста, судя по всему, не выдержали нервы и спустя несколько часов он поделился в Stories еще несколькими снимками, но на этот раз к интимной теме они отношения не имели.

Правозащитник признался, что «психанул и поехал на отдых один». Снимки номера явно намекают на то, что он приготовлен для пары: на постели сделаны лебеди и сердечки из ромашек.

Известный правозащитник решил развеяться и отправился в отпуск
ФОТО: https://www.instagram.com/advokatzhorin/

Вид из окна захватывает дух, лазурная водная гладь, пальмы, беседки.

«Мой офис на ближайшие дни», — делится Сергей Жорин.

А вот место, где именно будет находиться его адвокатская практика на выходных, юрист не указал, видимо, чтобы клиенты не тревожили по пустякам.

Вот так теперь выгляди офис звездного адвоката
ФОТО: https://www.instagram.com/advokatzhorin/

Среди доверителей адвоката адвоката значатся Евгений Петросян, Бари Алибасов, София Ротару и многеи другие известные персоны, сообщает сайт Dni.ru.

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Бари АлибасовЕвгений ПетросянотпускСергей ЖоринСофия Ротару
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Адвокат Жорин призвал мужчин требовать от женщин еду за секс
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