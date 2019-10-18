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«Держу себя в тонусе»: Наталья Бочкарева поблагодарила хейтеров

Звезда «Счастливы вместе» была удивлена, что ее обвиняют в пиаре и сравнивают с Алибасовым и Заворотнюк.

«Держу себя в тонусе»: Наталья Бочкарева поблагодарила хейтеров
Наталья Бочкарева призналась, что история с наркотиками сделала ее сильнее ФОТО: https://www.instagram.com/natalia_bochkareva_official/

До сентября 2019 года Наталья Бочкарева жила спокойной и размеренной жизнью звезды, которая отошла от киноэкранов и занимается бизнесом. Все изменилось в один вечер — машину артистки задержали полицейские, нашли наркотики, возбудили уголовное дело и утром «Даша Букина» снова проснулась знаменитой.

Почти три недели она хранит молчание относительно данной истории и пристально следит за новостями о себе. Последний пост звезды «Счастливы вместе» в Instagram как раз посвящен страстям, которые кипят вокруг ее имени.

Артистка нашла статью, в которой предположили, что история с наркотиками не что иное, как пиар. Причем оно очень походит на ситуацию, которая случилась с Алибасовым и «Кротом»,  а после повторилась у Заворотнюк с онкологическим заболеванием.

Наталья Бочкарева признается, что прочитала с первой до последней строчки и очень впечатлилась написанным.

«Это ж надо, какая я молодец, и как все провернула. А, ведь, действительно, как лучше всего снова оказаться на всех первых полосах и стать лидером заголовков, если не выставить себя последним наркоманом?» — иронизирует актриса.

Она предполагает, что будет долго держать первые полосы газет и журналов, так как ее следующий шаг «международный терроризм».

«Дорогие представители средств массовой информации, ВЫ СЕРЬЕЗНО??» — вопрошает Бочкарева. — «Не взирая на все это давление, на эти гадости, я безумно рада, что, после случившегося, вокруг меня оказалось столько неравнодушных людей».

Особую благодарность актриса выразила хейтерам, «благодаря которым я всегда держу себя в тонусе лучше любых придуманных наркотических средств. Вы все делаете меня сильнее».

История с Натальей Бочкаревой еще далека от своего завершения, но стоит признать, что актрисе удается сохранить лицо и не впасть в бесконечные пререкания и объяснения. Удастся ли ей с достоинством выйти из ситуации и кто еще смог выстоять при подобном раскладе, разбирался сайт Радио «КП».

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«Держу себя в тонусе»: Наталья Бочкарева поблагодарила хейтеров
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