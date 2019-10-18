Поклонники Заворотнюк проспали утреннюю молитву за актрису

В группе более шестидесяти тысяч подписчиков, а на просьбу отозвались единицы.

Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк проспали утреннюю молитву за звезду. Напомним, что в группе поддержки «моей прекрасной няни» в Instagram появилась запись, что 18 октября с шести до семи часов утра нужно молиться за звезду. Запись была размещена поздно вечером 17 октября. Многие просто не успели ее увидеть. Когда же утром проснулись, то было уже поздно.

Отметим, что в группе состоит свыше шестидесяти тысяч человек, однако на призыв молиться откликнулись единицы. Часть фанатов при этом считает, что родные звезды должны обращаться за помощью не к простым поклонникам ее творчества, а к святой Матроне.

больше по теме Фанатов Заворотнюк смутила просьба об утренней молитве за звезду Многие пользователи не поняли, зачем нужно было начинать так рано данное мероприятие.

Некоторые и вовсе посоветовали молиться на врачей, которые сейчас предпринимают попытки спасти звезду, которая проходит реабилитацию в одном из медицинских центров на Рублевке, сообщает портал tvc.ru.

Напомним, что недавно дочь Заворотнюк подтвердила, что ее мать серьезно больна. При этом сейчас она на страничке актрисы рассказывает о ее здоровье.