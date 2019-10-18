Фанатов Заворотнюк смутила просьба об утренней молитве за звезду

Многие пользователи не поняли, зачем нужно было начинать так рано данное мероприятие.

Фанаты актрисы Анастасии Заворотнюк, которые состоят в группе поддержки звезды, не поняли, почему так рано была организована молитва за звезду. Ее, напомним, назначили с шести до семи утра по московскому времени. Запись появилась в Instagram на страничке в группе поддержки. Многие выразили свое недоумение по этому поводу.

Раздались версии, что актрису именно в это время ждет некое обследование в медицинском центре на Рублевке, где она сейчас проходит реабилитацию. Возможно, что именно 18 октября решается ее судьба, сообщают «Вести Подмосковья».

больше по теме В Сети появились снимки из реабилитационного центра, где находится Заворотнюк В учреждении несколько классов палат.

Напомним, что за последнее время ходило много слухов о здоровье звезды. Многие полагали, что положение «моей прекрасной няни» критическое. Прошел даже слух, что у нее случился отек мозга. Впрочем, со временем стало ясно, что СМИ чересчур сгустили краски.

Дочь Заворотнюк Анна позже подтвердила, что мать болеет. При этом именно она теперь на страничке мамы будет рассказывать о ее состоянии.